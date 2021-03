Coronavírus em SC: Matriz de Risco Potencial alerta para todas as regiões em estado gravíssimo no Estado pela quinta semana

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado, 27, os dados da Matriz de Risco Potencial em relação ao novo Coronavírus. O mapa aponta que todas as regiões do Estado se encontram em nível gravíssimo (cor vermelha) pela quinta semana consecutiva. Das 16 regiões, três receberam nota máxima em todos os quesitos analisados, o que apresenta uma piora em comparação a semana passada – quando apenas uma região, a do Extremo Sul, tinha todos os indicadores em vermelho.

>> Confira a matriz na íntegra

“De uma maneira geral, houve uma piora nos indicadores, principalmente no monitoramento e na transmissibilidade”, destacou a cientista de dados Bianca Vieira. As regiões mais graves foram consideradas o Alto Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí e Planalto Norte. A região Oeste, por sua vez, manteve o índice de transmissibilidade estável – o mesmo 2,5 da semana passada.

A Matriz de Avaliação de Risco em Potencial é divulgada toda semana. O Estado mantém a atuação na ampliação de leitos de UTI e tem criado os Centros Integrados de Operações em Saúde para atuações regionalizadas.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES