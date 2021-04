Coronavírus em SC: Governadora acompanha trabalho de vacinação e reforça importância da imunização no estado

A governadora Daniela Reinehr acompanhou o trabalho de vacinação contra a Covid-19 em um posto drive-thru na rodovia SC-401, em Florianópolis, na manhã deste sábado, 10. Juntamente com o prefeito da Capital, Gean Loureiro, e o superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Rogério Ribeiro, a chefe do Executivo estadual conversou com os servidores e pessoas que receberam a dose da vacina. Ela reforçou a importância do processo de imunização para superar o momento mais duro da pandemia.

“É muito importante acompanhar e ver o esforço do Estado de Santa Catarina em vacinar o mais rapidamente possível a população. Com muita alegria, nós temos quase um milhão de doses já aplicadas no nosso Estado. Também é importante lembrar que já está ocorrendo a aplicação da segunda dose, e todos precisam de uma imunização completa”, afirma a governadora.

Em Florianópolis, teve início neste sábado a aplicação da primeira dose de vacinas para pessoas com 66 anos e da segunda dose para aquelas com 76 e 77 anos. O prefeito Gean Loureiro destaca que foram mais de dois mil vacinados na cidade em apenas uma hora.

“A mensagem é de esperança, com a garantia de que a vacina pode imunizar e trazer uma nova expectativa no combate da pandemia. Queremos estimular que todos participem desse processo, mas que também continuem mantendo todos os cuidados sanitários. É uma batalha de todos nós contra a Covid-19”, salientou o prefeito.

A governadora reforçou ainda que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) instituíram, com a ajuda dos municípios, um trabalho de busca ativa por idosos que deixaram de tomar a segunda dose até o momento. A governadora e o prefeito também reforçaram que o processo de imunização só fica completo semanas após a aplicação da segunda dose.

Quem tomou a segunda dose neste sábado foi a aposentada Neiva Maria Bergamo. Ela conta que a aplicação da vacina a deixa mais motivada para que no futuro já não haja mais cenas de hospitais cheios e mortes por conta do coronavírus.

“Eu espero que, com as vacinas, a gente consiga imunizar o mundo todo. Isso significa menos mortes e é disso que a gente precisa. Hoje o momento é muito difícil, mas eu fico feliz de tomar a vacina. E também desejo muita sorte para todos que estão trabalhando contra esse vírus”, afirmou a aposentada.

Doação de cestas básicas

Além de acompanhar o trabalho de imunização , a governadora também aproveitou a manhã para apoiar o projeto Vacinação Solidária Somar Floripa, que recolhe alimentos nos postos da Capital. Ela doou cestas básicas e, ao lado do prefeito, conclamou a todos que puderem que também façam a sua contribuição.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom