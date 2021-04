Secretaria de Estado da Saúde define abertura imediata de leitos de UTI no Hospital Tereza Ramos

A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, esteve no Hospital Tereza Ramos, em Lages, pelo segundo domingo consecutivo. Em reunião com o diretor da unidade, Maurício Batalha, verificou que os nove leitos de UTI Covid da Ala Portinari estão aptos para o funcionamento. Apenas está pendente a conclusão do processo seletivo. Os profissionais serão chamados a partir desta segunda-feira, 12.

A secretária destaca que as obras de adequação da ala nova do 1⁰ andar, que irá abrigar leitos de UTI, estarão finalizadas neste mês.

“Precisamos garantir mais leitos para atender a nossa população, como os pacientes que estão nas enfermarias da região serrana”, afirma Carmen Zanotto.

Por Fabrício Escandiuzzi

