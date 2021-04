Polícia descobre plantação de maconha dentro de casa em condomínio em SC

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Companhia de Operações Especiais (COE) descobriram no domingo (11) uma plantação de maconha em uma casa no bairro Rio Tavares, em Florianópolis. Um homem, com mandado de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas, foi preso durante a operação.

A residência, localizada em um condomínio fechado e de alto padrão, foi descoberta por meio de investigações do serviço de inteligência da corporação, de acordo com informações da polícia.

Ainda segundo policiais, no local foi possível verificar o uso de recursos tecnológicos para manter a umidade e iluminação da droga controlada. Os pés de maconha ocupavam vasos e estavam espalhados em pelo menos três cômodos do imóvel. Os ambientes possuíam refrigeração com ventiladores e iluminação imitando a luz solar.

Durante a operação foram apreendidos 370 pés da planta, 2 kg de maconha, uma balança, 14 comprimidos de ecstasy e um celular. Também foram apreendidos equipamentos e produtos químicos.

Com informações G1