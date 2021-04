Coronavírus em SC: Secretaria da Saúde solicita a habilitação de 319 leitos no estado

A Secretaria de Estado da Saúde enviou ao Ministério da Saúde a documentação para a habilitação de 319 leitos na noite de terça-feira, 20. Em reunião com a equipe técnica do Ministério da Saúde, na quinta-feira, 15, a secretária Carmen Zanotto constatou que dos 1.176 leitos ativos, somente 786 estavam com portaria de habilitação (autorização), ou seja, estão em funcionamento sem os recursos do governo federal.

A partir desta constatação foi realizada uma força-tarefa entre a equipe da SES, secretários municipais de Saúde, Regionais e hospitais para garantir em tempo hábil o pedido de habilitação junto ao Ministério da Saúde. Já que o prazo final para a habilitação, ainda para este mês, terminava no dia 20.

Com a habilitação desses 319 leitos, Santa Catarina irá receber mais de R$ 14 milhões por mês, pois o valor pago por diária/leito Covid é de R$ 1.600 (Adulto e Pediátrico) e R$ 478,72 (leito de suporte ventilatório). A busca para a habilitação dos leitos é contínua e deve ser priorizada a fim de garantir os recursos da União.

“A habilitação é importante não apenas para garantir os recursos, mas também para a base de cálculo do consumo dos medicamentos do kit intubação. Para manter esses leitos em funcionamento, a Secretaria de Saúde vem realizando os pagamentos sem o devido ressarcimento por parte do Ministério. Com esses recursos poderemos utilizar os valores para atender outras ações de combate a pandemia”, explicou Carmen Zanotto.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES