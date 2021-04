Governadora recebe representantes da Lamborghini Latinoamérica

A governadora Daniela Reinehr recebeu representantes da Lamborghini Latinoamérica no Brasil para uma audiência no Centro Administrativo na tarde desta quinta-feira, 22. A empresa, com sede no México, detém licença para uso da marca europeia na América Latina. No encontro, a diretoria da companhia anunciou a decisão de se instalar em Santa Catarina. A reunião contou com a presença do CEO da empresa Jorge Antonio Fernández Garcia, o sócio local, Gilson Pierri, de Rio do Sul, do deputado estadual Milton Hobus, além do chefe da Casa Civil, Gerson Luiz Schwerdt, e dos secretários da Fazenda, Rogério Macanhão, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, e da secretária Executiva de Assuntos Internacionais, Daniella Abreu.

“Santa Catarina é um lugar muito bom para se investir. Temos ainda muitos desafios a serem superados, mas temos aqui um potencial diferenciado e diversificado. Meu papel é fortalecer a infraestrutura e fomentar o desenvolvimento, para que, cada vez mais, possamos usufruir de relevantes projetos que gerem oportunidades”, destacou a governadora.

De acordo com o CEO da empresa, Santa Catarina foi escolhida para sediar a empresa por seu potencial diferenciado. A empresa declarou ter a intenção de desenvolver projetos em 20 áreas, em um prazo estimado de 30 anos. “Após um ano de estudos, definimos que o Brasil, e mais especificamente Santa Catarina, seria o lugar ideal para ser a sede da Lamborghini na América Latina”, destacou Pierrri.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável destacou que Santa Catarina conta com o programa Invest SC, que tem a missão de fortalecer empreendimentos já instalados no Estado e abrir as portas para novos negócios. “Por meio deste programa e de outros como Prodec e o Pró Emprego, damos suporte ao potencial investidor que tem interesse em se instalar em Santa Catarina. Nosso papel é auxiliar em todas as esferas para acelerar e apoiar a instalação de novos empreendimentos”, frisou Buligon.

De acordo com a secretária Executiva de Assuntos Internacionais (SAI), Daniella Abreu, o Governo do Estado já trabalha muito próximo da indústria automotiva internacional, com a GM e a BMW. Além disso, está alinhado a várias iniciativas de mobilidade elétrica em Santa Catarina, sendo uma delas o instituto de mobilidade elétrica em Jaraguá. “Temos muito interesse em atrair mais investimentos neste setor e nos colocamos à disposição para atender outros investimentos que complementem a nossa cadeia produtiva.”

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE