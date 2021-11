Natal Luzes de Joaquim – Decoração de Natal terá novidades em São Joaquim

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio iniciou os preparativos do Natal Luzes de Joaquim, que terá iluminação e decoração natalina, shows e encantos de Natal com programação especial na cidade. O Natal Luzes de Joaquim nasceu em meados de 2016, com o intuito de trazer um espirito de comemoração, para mostrar a importância do Natal aqui na nossa região. Com o passar do tempo, muitas pessoas colaboraram com o projeto que vem se consolidando a cada ano. No ano de 2021, uma estrutura e decoração será montada nas praças e no Boulevard em São Joaquim. A ideia é ter o comércio e a comunidade junto em parceria para o Natal Luzes de Joaquim ser mais um sucesso. Será investido R$ 150 mil na decoração natalina, com uma importante parceria com a ACISJO (Associação empresarial de São Joaquim) que irá receber a quantia, após votação e aprovação na Câmara de Vereadores, onde irá ter essa gestão colaborativa entre o público e privado.

A empresa contratada para entregar a decoração será a ArtCidade, especializada em Decorações Temáticas para Ambientes Externos, há mais de 10 anos atuamos em todo território nacional, atendendo diversas Prefeituras, Hotéis, Clubes e Empresas.Vale salientar a importância da parceria para que o projeto saísse do papel, pois a administração pública busca realizar uma gestão participativa com a Sociedade Civil, fechando assim a parceria com a ACISJO que irá gerir a verba, a CDL com aporte financeiro para contratação da equipe de apoio e também com lâmpadas natalinas, as cooperativas SICREDI e SICOOB colaboraram com doação de lâmpadas, SESC, Secretaria Municipal de Educação e toda equipe da Prefeitura empenhada para realizar o evento e trazer esse espírito contemplativo para o nosso natal de 2021. Em breve será divulgado a programação oficial, que vai contar com shows, inauguração da iluminação, desfiles temáticos na cidade e entrega da chave ao Papai Noel.

Por Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Joaquim