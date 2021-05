Vacinação em SC: 55,8 mil novas doses da vacina Coronavac chegam ao estado para aplicação da segunda dose

O Governo de Santa Catarina recebeu neste sábado, 8, nova remessa com mais 55,8 mil doses da vacina Coronavac. As doses chegaram ao aeroporto de Florianópolis, às 10h, e foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, para a organização da logística de distribuição para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina. A distribuição das doses começa ainda neste sábado, no início da tarde.

“Nossa prioridade sempre foi a distribuição célere aos municípios para garantir a proteção do maior número de catarinenses. A imunização é nossa principal ferramenta contra a Covid-19 e vamos seguir esse trabalho intenso junto às prefeituras e equipes de saúde, logística e segurança”, destaca o governador Carlos Moisés.

As vacinas começam a ser distribuídas às 13h via aérea e terrestre. O avião do Corpo de Bombeiros Militar levará as doses para as centrais regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia e Joaçaba. O avião da Polícia Militar distribuirá as doses para as centrais de Mafra, Lages e Videira. As doses para Rio do Sul, Grande Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau e Itajaí serão encaminhadas via terrestre. A previsão é que todas as doses cheguem às 17 UDVEs ainda neste sábado.

Neste primeiro momento, serão encaminhadas aos municípios catarinenses 47.230 doses da vacina do laboratório Sinovac/Butantan, exclusivamente, para aplicação da segunda dose. Este número de doses, segundo levantamento realizado com os próprios municípios, é suficiente para que todos consigam completar o esquema vacinal das pessoas que já receberam a primeira dose.

“É fundamental que as pessoas tomem as duas doses da vacina contra a Covid-19 para garantir a proteção completa. Com essa nova remessa, conseguimos avançar na imunização e em breve iniciar outros grupos prioritários, como o com comorbidades, com efetividade e agilidade”, explica o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Clique aqui para conferir a tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da SES às Secretarias Municipais de Saúde sobre a continuidade da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

“Com esta nova remessa de doses da Coronavac será possível completar o esquema vacinal de todas as pessoas que já tomaram a dose um e ainda não receberam a dose dois”, esclarece João Augusto Brancher Fuck, diretor da DIVE/SC.

Com mais essa remessa, o estado soma um total de 2.524.790 doses recebidas entre os fabricantes Sinovac/Butantan (1.442.640), AstraZeneca/Fiocruz (1.064.600) e Pfizer (17.550).

Novas doses da Pfizer devem chegar na próxima semana

O estado deve receber, a partir de segunda-feira, 10, nova remessa com mais 39.780 doses da vacina Pfizer. Esta vacina será utilizada para dar continuidade à aplicação de doses no grupo prioritário de pessoas com comorbidades, deficiências permanentes, gestantes e puérperas. O estado ainda aguarda a confirmação do Ministério da Saúde sobre a data exata de chegada.

