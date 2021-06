Vacinação em SC: Doses da vacina Pfizer recebidas nesta sexta irão para 15 municípios

O Governo do Estado recebeu na noite desta sexta-feira, 4, um novo lote com mais 21.060 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Os imunizantes desta remessa serão usados como dose 1 para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários e também para a vacinação da população por faixa etária, a começar por adultos com idade entre 59 e 55 anos, seguindo de forma decrescente até a idade de 55 anos.

A distribuição começa na segunda-feira, 7. Desta vez, 15 municípios catarinenses vão receber doses da vacina Pfizer, Araranguá (1.170), Blumenau (2.340), Brusque (1.170), Chapecó (1.170), Criciúma (1.170), Biguaçú (1.170), Florianópolis (2.340), Palhoça (1.170), São José (1.170), Balneário Camboriú (1.170), Itajaí (1.170), Jaraguá do Sul (1.170), Joinville (2.340), Lages (1.170) e Tubarão (1.170).

“A cada remessa que chega a vacina progride no estado. E isso só é possível graças a esse trabalho intenso junto a prefeituras e equipes de saúde, logística e segurança”, destaca o governador Carlos Moisés.

“Nesta remessa, além dos municípios que já receberam doses deste fabricante, vamos conseguir encaminhar para mais dois municípios, Lages e Chapecó, fazendo com que todas as cidades catarinenses com mais de 100 mil habitantes recebam esta vacina. A distribuição será ampliada gradativamente para mais municípios, conforme a disponibilidade de novas doses e a capacitação das equipes municipais para uso do imunizante”, explica o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Com mais esse lote, o estado totaliza 3.458.070 doses recebidas desde o início da Campanha de Vacinação, sendo 1.785.350 do laboratório AstraZeneca/Fiocruz, 1.551.040 do Sinovac/Butantan e 121.680 da Pfizer.

>>> Clique aqui para conferir a tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da SES às secretarias municipais de Saúde

2.543.697 doses foram aplicadas em SC

De acordo com dados do Vacinômetro, até às 18h desta sexta-feira, Santa Catarina aplicou um total de 2.543.697 doses da vacina contra a Covid-19. Do total, 1.793.843 foram dose 1 (D1) e 749.854 dose 2 (D2).

>>> Clique aqui para acessar o vacinômetro

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde