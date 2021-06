Vacinação em SC: Estado vai vacinar toda a população catarinense acima de 18 anos até o fim do mês de outubro

O Governo de Santa Catarina vai vacinar toda a população catarinense com 18 anos ou mais até o dia 23 de outubro de 2021. A informação está na projeção do Calendário de Vacinação contra a Covid-19, que traz detalhes de como será a imunização por faixa etária, divulgado nesta terça-feira, 8, pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o Calendário, serão oito etapas. A primeira delas, de pessoas com idade entre 59 e 55 anos, começou no dia 4 de junho, com a primeira dose.

“A vacinação em massa é a única maneira de superarmos essa pandemia, que tanto nos afetou desde março de 2020. Com a previsão da chegada de novas doses, pudemos fazer essa previsão de calendário. Trata-se de algo factível e que lutaremos para que se concretize e, se possível, até mesmo adiantar datas. Nosso esforço de auxílio aos municípios será contínuo”, diz o governador Carlos Moisés.

Com o Calendário em mãos, Estado e municípios vão trabalhar em conjunto na intensificação da vacinação da população em geral e, consequentemente, vai resultar no avanço gradativo da vacinação no estado. “Isso só está sendo possível pela organização feita pelo estado de Santa Catarina e seus municípios, além de uma sinalização positiva do Ministério da Saúde de um calendário de entrega de vacinas a ser cumprido nas próximas semanas. Com isto, a população catarinense terá mais transparência para melhor entender quando cada um poderá ser imunizado contra a Covid-19”, assinala André Motta Ribeiro, Secretário de Estado da Saúde.



A próxima etapa, de pessoas com idade entre 50 e 54 anos, já está prevista para iniciar no dia 14 de junho. Em seguida, será a vez da população com idade entre 49 a 45 anos, depois 44 a 40 anos, 39 a 35 anos, 34 a 30 anos, 25 a 29 anos e, por fim, 24 a 18 anos, sempre de forma decrescente.

A expectativa do estado de Santa Catarina é vacinar a população que está sendo mais acometida neste momento pela doença, que é a que está na faixa etária dos 40 anos, antes do início do inverno, estação onde há maior ocorrência de doenças respiratórias.

“O estado de Santa Catarina distribuiu doses da vacina na última semana para avançar na vacinação da população em geral por faixa etária e, nos próximos dias, deve receber novas doses do MS, para progredir ainda mais na imunização de todos os catarinenses contra a Covid-19. E, desta forma, a nossa meta é vacinar a população adulta antes dos feriados de dezembro”, finaliza o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde