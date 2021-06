Corpo de Bombeiros utiliza botes infláveis para realizar o resgate das pessoas que estão ilhadas no Município de Canelinha em SC, muitos perderam tudo, após fortes chuvas

O Ginásio de Esportes Gercino Giacomossi em Canelinha-SC foi preparado como abrigo para os mais afetados diante da chuva que não para desde o final da tarde da última terça-feira (08). Segundo informações, várias casas estão inundadas e com móveis e eletrodomésticos submersos. Vários pontos do município estão bloqueados por conta do acúmulo de água. Infelizmente, algumas pessoas já estão deixando suas casas para abrigarem em lugar seguro.



Nas últimas horas, o município de Canelinha foi duramente atingido pelas fortes chuvas, mais de 200mm de chuva nas últimas 24 horas.⁣

Aulas foram suspensas , famílias perderam tudo e a cidade está em alerta máximo para deslizamentos. ⁣

⁣

A situação é dramática no município de Canelinha-SC. O Corpo de Bombeiros está utilizando botes infláveis para realizar o resgate das pessoas que estão ilhadas. A chuva não para na região.