Vacinação em SC: Estado aplicou mais de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 em junho

Em 30 dias, Santa Catarina aplicou mais de 1 milhão de doses contra a Covid-19. Ao todo, 1.030.335 vacinas foram aplicadas do dia 31 de maio até o dia 30 de junho. Desta forma, junho se tornou o melhor mês de vacinação contra o coronavírus. Segundo os dados levantados pela Secretaria de Estado da Saúde, em 31 de maio havia 2.407.732 doses aplicadas, número que passou para 3.438.067 no dia 30 de junho. A média foi de aproximadamente 34 mil aplicações por dia.

“O ganho de celeridade na imunização é muito importante. Estamos trabalhando para que julho e agosto tragam números ainda mais expressivos, com a campanha alcançando toda a população adulta nesses dois meses”, projeta o governador Carlos Moisés. O plano do Governo do Estado é permitir que todos os catarinenses com 18 anos ou mais recebam a primeira dose até 31 de agosto.

As projeções da Secretaria de Estado da Saúde são positivas e têm base no bom resultado alcançado já nos primeiros dias de julho, período em que a média diária subiu para 38 mil. Neste momento, a vacinação está ocorrendo no grupo acima dos 40 anos. Os municípios que avançarem de forma mais rápida já podem ampliar para os grupos seguintes.



O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, percebeu que há um avanço considerável na vacinação e que respalda a intenção de cumprir o calendário vacinal contra a Covid-19 até o fim de agosto. “Existe um conjunto de fatores que fazem com que a aceleração da vacinação possa ser compreendida. Estamos em comunicação constante com o Ministério da Saúde e os municípios para que não deixemos passar nenhum catarinense e que o fluxo de trabalho seja o mais célere possível. Já melhoramos e vamos vacinar ainda mais nas próximas semanas”, finalizou.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES