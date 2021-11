Convide sua família, amigos e participe do 10º Rodeio Fazenda Boca da Ronda

Rodeios e torneios de laço são atividades tradicionalistas em toda a região Serrana, e com as flexibilizações para realização de eventos os promoters Capataz Moisés Rizzi, Chimba D Camargo e Daiana D Camargo vão realizar o 10º Rodeio Fazenda Boca da Ronda.

Para quem gosta de laçar em um bom rodeio ou de comer um delicioso churrasco, num domingo ensolarado, em um lugar lindo para levar suas crianças, esposa e família e aproveitar o final de semana, a Fazenda Boca da Ronda em Bom Jardimda Serra é o local ideal.

Será um final de semana inesquecível nos dias 3,4 e 5 de dezembro na Fazenda Boca da Ronda, no local tem área de camping ideal para amantes de festas tradicionalistas. Em uma boa festa campeira não pode faltar baile e shows, e no sábado (04) haverá um super baile com o Grupo Galopaço.

No domingo (05), é o dia das crianças se divertir com muitas brincadeiras e parque de diversão e também haverá um grande show totalmente gratuito com a dupla Priscila e Mel. E aí vai perder esta grande festa?