COVID-19 faz vítima de 18 anos em São Joaquim

A jovem Maria Eduarda Macedo Boeira, de apenas 18 anos, moradora de São Joaquim, faleceu na tarde desta quinta-feira (27) depois de ter sido diagnosticada com COVID-19. Ela chegou a ser atendida no Hospital Sagrado Coração de Jesus e encaminhada para o Hospital Maternidade Tereza Ramos em Lages, mas não resistiu vindo a falecer momentos após o encaminhamento.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens:

“Estou comunicando a todos os amigos e parentes o falecimento da minha irmã Duda.

No momento a família está com um profundo pesar e contamos com as orações e apoio dos amigos e parentes. Estamos cuidando das questões pertinentes a esse momento e por isso trarei mais informações assim que possível. Agradeço a todos pelo apoio e as orações desde já. ” Relatou a sua irmã em sua rede social.

Os casos de COVID-19 saltaram consideralvente nesta última semana com um aumento de casos atendidos no Hospital Sagradio Coração de Jesus e um aumento também excessivo e alarmante no centro de triagem que chegou a atender cerca 246 pacientes e tendo cerca de 90 positivados em um só dia.