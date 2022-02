Número de mortes por Covid cresce e SC tem 208 óbitos em apenas 9 dias

Em apenas nove dias, Santa Catarina registrou 208 mortes em decorrência da Covid-19 em fevereiro, segundo dados do Painel do Coronavírus do NSC Total. O número já é maior que o acumulado durante todo o mês de dezembro no Estado, quando foram 178 óbitos.

De acordo com o Painel, em dezembro de 2021, entre os dias 1º e 9, foram confirmadas 78 vítimas – um número 62,50% menor que em fevereiro desse ano. Porém, ao comparar o registrado em janeiro, o aumento é ainda mais significativo, com um crescimento de 315,38% em fevereiro. Nos nove primeiros dias do último mês, Santa Catarina teve apenas 26 óbitos.

A maioria das vítimas em fevereiro, até o momento, são homens. Dos 208 óbitos, segundo o Painel do Coronavírus, 111 eram do sexo masculino.

Mas, um número que chama atenção ao olhar o perfil das vítimas de fevereiro é que 80% das mortes foram de pessoas com 60 anos ou mais. Ao menos 168 idosos morreram por Covid-19 em Santa Catarina até esta quarta-feira (9).

Já a vítima mais nova foi uma menina de 1 ano de idade em Joinville, no Norte do Estado, no dia 5 de fevereiro. https://flo.uri.sh/visualisation/8659211/embed#amp=1

Desde o início da pandemia, 20.876 pessoas morreram, vítimas da Covid-19, em Santa Catarina. Só nesta quinta-feira (9), foram registrados mais 23 óbitos.

Estado prevê alta nas mortes

A alta nas mortes por Covid-19 preocupa o governo estadual. Por conta da baixa adesão à dose de reforço, principalmente entre os adultos, o Estado prevê uma nova alta de internações e óbitos nas próximas semanas.

Além disso, um estudo feito pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) apontou que o risco de morte entre idosos não vacinados ou com a imunização incompleta é 47 vezes maior que entre aqueles que tomaram as três doses contra a doença.

SC tem queda nos casos ativos

Apesar do aumento nas mortes, Santa Catarina tem registrado uma ligeira queda no número de casos ativos de Covid-19. Nesta quinta-feira, segundo o Painel do Coronavírus, são 51.755 pacientes que ainda podem transmitir o vírus – há uma semana, no dia 2, eram 61.935, uma queda de 16,43%.

Ao menos 290 municípios ainda tem casos ativos da doença. Joinville segue liderando com 6.862, seguido de Florianópolis, com 3.864, e Chapecó, com 2.969.

Santa Catarina já confirmou 1.520.112 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Só nesta quarta-feira, segundo o Painel do Coronavírus, 9.057 novos casos foram registrados.

Fonte: NSC