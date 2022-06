Anvisa recolhe remédios para tratamento de infecções de garganta e ouvido

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai recolher dois medicamentos usados para tratamento de infecções no ouvido e na garganta. Os lotes do Zinnat e do Cefagel já começaram a ser recolhidos voluntariamente pelas fabricantes, que estão proibidas de distribuir e comercializar os produtos.

No caso do Zinnat, fabricado pela GSK Brasil, a decisão da agência é motivada após resultados insatisfatórios em estudos de estabilidade. Em novembro do ano passado, a farmacêutica comunicou que havia submetido à Anvisa a descontinuação temporária do Zinnat Suspensão 70 ml. Já o Cefagel, produzido pela Multilab, apresentou erros no processo de embalagem primária do medicamento.

Os remédios são indicados para o tratamento de amigdalites, faringites, infecções no ouvido, pneumonia, bronquite, infecção urinária, sinusites, infecções na pele e tecidos moles. Por serem antibióticos, eles só podem ser vendidos presencialmente em farmácias com apresentação da receita.

