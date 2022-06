Saúde confirma 8º caso de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde confirmou neste domingo (19) o oitavo caso de varíola dos macacos registrado no Brasil. O paciente, de Maricá, no Rio de Janeiro, está em isolamento e não apresenta complicações.

Ainda de acordo com a pasta, ele “não apresenta histórico de viagem para o exterior, mas relata contato com estrangeiros”. O paciente está sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde do Estado e Município.

Dos oito casos confirmados no país, quatro foram registrados em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Outros seis casos permanecem em investigação.