Campanha nacional de vacinação contra gripe e sarampo termina em 24 de junho

O Ministério da Saúde encerrará a campanha nacional de vacinação contra gripe e sarampo na próxima sexta-feira, 24 de junho. A ação estava prevista para terminar no início do mês, no dia 3, mas foi prorrogada.

A campanha, que começou no dia 4 de abril já imunizou 44% das pessoas contra a gripe.

Segundo a pasta, 77 milhões de brasileiros fazem parte do grupo prioritário para receber o imunizante contra influenza. A nota diz que o governo já distribuiu quase 80 milhões de doses para todo país.

O Ministério da Saúde informou que a partir do dia 25 de junho, estados e municípios poderão ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses, enquanto durarem os estoques da vacina Influenza. Já a imunização contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e os imunizantes estão disponíveis durante todo o ano.

No comunicado, a pasta reforça a importância da vacinação para evitar os casos graves da doença, principalmente durante os meses mais frios do ano.

Com informações : CNN