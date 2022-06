Secretaria de Estado da Saúde monitora caso suspeito de varíola dos macacos em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC), informou que na [ultima sexta-feira, dia 24, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Santa Catarina (CIEVS/SC) recebeu notificação de um caso suspeito da doença Monkeypox (MPX), a varíola do macaco, em Santa Catarina.

O paciente de 42 anos, com histórico de viagem à Europa, sem histórico de contato com caso suspeito ou confirmado de monkeypox. O homem não foi hospitalizado, segue em isolamento e sendo monitorado pelas equipes de saúde. A investigação está sendo realizada pela Secretaria de Saúde local, Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, Laboratório Central de Santa Catarina (Lacen/SC) com apoio do Ministério da Saúde (MS). Até o momento, não há confirmação de nenhum caso no Estado