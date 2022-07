Ministério da Saúde confirma 607 casos de varíola dos macacos no país

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (22), 607 casos de varíola dos macacos no Brasil. A pasta afirmou que mantém contato direto com os órgãos regionais de saúde para monitorar e rastrear novos casos da doença.

Até o momento, São Paulo lidera o número de infectados com a varíola, com 438 casos, seguido pelo Rio de Janeiro (86) e Minas Gerais (33). Confira a lista completa:

São Paulo: 438/ Rio de Janeiro: 86/ Minas Gerais: 33/ Distrito Federal: 12/ Paraná: 10/ Goiás: 8/ Bahia: 5/ Ceará: 2/ Rio Grande do Sul: 3/ Pernambuco: 3/ Rio Grande do Norte: 2/ Espírito Santo: 2/ Mato Grosso do Sul: 1/ Santa Catarina: 1

Segundo dados do Our World in Data, até ontem (21), foram confirmados 15.510 casos de varíola dos macacos no mundo. A OMS (Organização Mundial da Saúde) ainda não afirma que a doença não é considerada emergência de saúde.