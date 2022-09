Na manhã desta quinta-feira, 8, em Lages, a guarnição da ROCAM do 6º Batalhão de Polícia Militar realizou a escolta para um veículo que transportava órgãos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres até o aeroporto de Lages, local em que estava esperando o Avião da Força Aérea Brasileira que fez o translado dos órgãos até a capital do País, Brasília.



A ação foi de grande importância para garantir a segurança e a celeridade no transporte, sem que houvesse intercorrências.