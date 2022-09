Queijo Serrano recebe o selo da IG dos Campos de Cima da Serra

Solenidade marca entrega do registro da IG dos Campos de cima da serra ao Queijo Serrano

A Festa Nacional da Maçã de 2022 foi Palco para uma solenidade histórica, no início da noite desta última quinta- feira (08), com a presença de técnicos, lideranças e associações de produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para entrega do registro da IG dos Campos de Cima da Serra.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito anfitrião de São Joaquim Giovani Nunes, a prefeita de Bom de Jesus Lucila Maggi, gerente regional de Epagri Marlon Francisco Couto, gerentes do Emater do Rio Grande do Sul e o senhor Araken Alves Lima do INPI, além de produtores e representantes de entidades dos dois estados do sul do país.

Uma busca de mais de 20 anos e finalmente os produtores do Queijo Artesanal Serrano colocaram o selo de Identificação Geográfica mostrando que ele é denominação de origem de um produto único no mundo, produzido nos Campos de Cima da Serra.

IG do Queijo Artesanal Serrano

A IG representa reconhecimento das especificidades da região e vai beneficiar os mais de dois mil produtores. A região produtora de queijo artesanal serrano, que engloba 18 municípios catarinenses e 16 do Rio Grande do Sul, obteve reconhecimento da Indicação Geográfica (IG), o que representa uma conquista para o território.

No dia 3 de março o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) publicou a concessão da IG “Campos de Cima da Serra” na modalidade Denominação de Origem (DO) para o produto. Esta é a primeira IG nessa modalidade para queijos nacionais e a segunda IG interestadual do Brasil.

“Chegou a hora do reconhecimento do queijo artesanal serrano. A Indicação Geográfica valoriza a qualidade e toda carga cultural que esse produto traz consigo, desde os tempos dos tropeiros. Mais um produto com a marca registrada de Santa Catarina”, comemora o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouvêa.

A IG representa reconhecimento das especificidades da região e a valorização dessas características únicas. Ela foi concedida em nome da Federação das Associações de Produtores de Queijo Artesanal Serrano de SC e RS (Faproqas), entidade na qual os agricultores estão organizados. Para essa conquista foi fundamental a assessoria técnica da Epagri e da Emater/RS prestada há mais de 10 anos, com apoio subsidiado pelo convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

