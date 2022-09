No último sábado, um tubarão-anequim foi filmado por um banhista no mar de Balneário Barra do Sul, litoral norte catarinense. No vídeo é possível ver que o tubarão se aproxima da areia e acaba encalhando. As pessoas tentam ajudar o animal, mas ficam assustadas devido ao seu tamanho.

Na sequência, o banhista desliga a câmera para que possa chamar algum órgão responsável para auxiliar o tubarão. O animal estava próximo ao posto 2, na região da boca da Barra.