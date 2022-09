Ministério da Saúde promove “dia S” de combate ao sarampo neste terça

Para reforçar as ações contra o sarampo em todo Brasil, o Ministério da Saúde promove nesta terça-feira (13) o Dia S de combate à doença. A diferença para as campanhas normais de vacinação que o Ministério da Saúde promove é que agora os profissionais de saúde vão buscar ativamente pessoas com suspeita da doença, além de registrar a ausência de circulação do vírus em determinado local. Tudo isso para intensificar a estratégia nacional de eliminação da doença no país.

Os profissionais de saúde também vão resgatar os registros de atendimentos dos últimos 30 dias de cada serviço de saúde, para identificar se algum caso com os sinais e sintomas da doença não foi notificado. A vigilância laboratorial também está envolvida e vai fazer o resgate de amostras que foram testadas para doenças como dengue, com resultados negativos. Essas amostras serão testadas novamente para sarampo e rubéola.

O Brasil perdeu a certificação de eliminação do sarampo em 2019 e para retirar mais uma vez a doença de circulação do país, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação. A vacina tríplice viral, que além do sarampo, também protege contra a caxumba e rubéola, está disponível em todas as salas de vacinação do país. Esse imunizante também faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, focada em atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização foi prorrogada e vai até o dia 30 de setembro.