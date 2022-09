Saúde amplia faixa etária de vacinas contra meningite e HPV 

O Ministério da Saúde decidiu ampliar a faixa etária da vacina contra o HPV para meninos de 9 e 10 anos. Até então, apenas meninos a partir dos 11 anos podiam receber o imunizante. Segundo informações do G1, a mudança iguala a indicação da vacina para meninos e meninas, permitindo a vacinação contra HPV de qualquer pessoa entre os 9 e 14 anos de idade, independentemente do sexo.



A imunização contra o HPV em adolescentes é utilizada por mais de 100 países em seus programas nacionais de vacinação. Estudos já mostraram que a estratégia possui impacto positivo, principalmente no que diz respeito ao seu objetivo; a prevenção de doenças causadas pelo vírus, como câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe.

A pasta alterou também a indicação da vacina meningocócica ACWY. Antes, o público alvo era apenas adolescentes de 11 e 12 anos, agora o imunizante também será ofertado, temporariamente, para adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos. A indicação é tomar uma dose ou reforço, conforme situação vacinal.

Embora o público em maior risco de contrair meningite seja o de crianças menores de um ano de idade, adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença.

Pesquisas também já demonstraram que as vacinas meningocócicas possuem uma resposta imune mais robusta em adolescentes, com persistência de anticorpos protetores por um prolongado período. Essas evidências embasaram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) a incluir no Calendário Nacional de Imunizações a administração de doses de reforço com as vacinas meningocócicas conjugadas na adolescência.

Saúde também ampliou vacina do HPV para homens de até 45 anos

Em julho deste ano, o Ministério da Saúde também ampliou a faixa etária para a vacinação contra o Papilomavirus humano (HPV4), seguindo recomendações de sociedades científicas, para homens de até 45 anos de idade, além de transplantados, pacientes oncológicos ou vivendo com HIV/Aids. Saiba mais aqui.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacina contra o HPV é a principal forma de prevenir a infecção.

Com informações: Olhar Digital