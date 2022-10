RS tem 232 casos confirmados de varíola dos macacos

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou nesta sexta-feira (7) um total de 232 casos de varíola dos macacos no Rio Grande do Sul. A primeira pessoa com o vírus foi identificada no estado em 12 de junho. O relatório mostra ainda 163 casos suspeitos de monkeypox em investigação.

Porto Alegre é o município que soma o maior número de casos identificados, com um total de 133, seguido por Canoas, com 20. Os casos estão distribuídos em 36 municípios gaúchos (veja a lista abaixo).

Em 18 de agosto, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou a transmissão comunitária da monkeypox no estado. Essa condição é estabelecida quando não é possível identificar a origem da infecção. Porto Alegre já havia declarado esse tipo de transmissão da doença no dia 12 de agosto.

Os imunizantes serão utilizados para estudos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). As vacinas já são usadas atualmente contra a varíola humana ou varíola comum. A pesquisa, que será financiada pelo Ministério da Saúde, coordenada pela Fiocruz e apoiada pela OMS, busca gerar evidências sobre efetividade, imunogenicidade e segurança da vacina contra a varíola dos macacos.

A população-alvo do estudo será formada por pessoas mais afetadas e com maior risco para a doença. O Ministério da Saúde informou que segue em tratativas para aquisição de novas doses.

Com informações: G1