Realizada em Canoinhas, cirurgia inédita em Santa Catarina remove tumor cerebral

Uma cirurgia cerebral inédita em Santa Catarina foi realizada em Canoinhas. O procedimento aconteceu nesta quinta-feira, 20, no Hospital Santa Cruz (HSCC). Trata-se de uma operação em uma paciente com um tumor no cérebro. Ela passou por uma ressecção do tumor cerebral utilizando neuronavegador, um aparelho que funciona como uma espécie de GPS e auxilia em cirurgias cerebrais com menor invasão. Esta é a terceira vez que este equipamento é utilizado em cirurgias no Brasil.



Segundo o dr. Andrei de Morais, médico neurocirurgião que realizou o procedimento inédito em Canoinhas, o neuronavegador é um equipamento moderno e que existe somente nos principais hospitais de ponta no mundo inteiro. “É uma tecnologia utilizada que não perde para nenhum hospital do mundo. É o que existe de mais moderno em tratamento de cirurgias do cérebro e coluna e hoje foi utilizado pela primeira vez em Canoinhas”, explica.

A tecnologia permite unir a imagem de ressonância magnética realizada antes do procedimento e a anatomia do paciente em tempo real, por meio de um apontador que sinaliza o local do cérebro a ser manipulado.



Dr. Andrei conta que existem dois tipos de neuronavegador: um mais antigo, que utiliza esferas e câmeras, como se fosse um videogame, e esse modelo novo que foi utilizado na cirurgia no HSCC, que utiliza eletromagnetismo e simplifica a aparelhagem utilizada.



A paciente que passou pelo procedimento, segundo o neurocirurgião, é uma pessoa jovem e que começou a ter dores de cabeça 15 dias antes de procurar o médico. Seu único sintoma: dor de cabeça. Após investigação, descobriu-se o tumor logo no início e agora terá um resultado melhor no tratamento do que se tivesse deixado para procurar ajuda médica mais tarde. “É importante as pessoas saberem que qualquer dor de cabeça tem de ser investigada. Não dá para deixar sem investigação, principalmente as dores de cabeça de uma pessoa que nunca costuma ter esse tipo de dor”, alerta o médico.

Por : Isabel Stafin