Serra do Rio do Rastro ficará fechada até final da tarde de sexta 21

NOTA – Atualização às 17h desta quinta-feira, 20

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e a PMRv informam que permanece fechada pelo menos até a o fim da tarde desta sexta-feira, 21, a rodovia SC-390, no trecho da Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. O risco para deslizamentos na região, em pontos onde ainda não há contenção de encostas, é considerado alto.

Serão realizados, ao longo do dia, serviços de deslizamento controlado, com o auxílio do Corpo de Bombeiros e supervisão da Defesa Civil de SC. Com auxílio de um caminhão com jato d’água muito forte, serão provocados novos deslizamentos monitorados e controlados. Com isso, elimina-se a situação de risco de novas quedas de barreiras. Depois disso, procede-se com a retirada do material e limpeza da pista.

Como rota alternativa, segue aberta temporariamente a passagem de veículos pela Serra do Corvo Branco, entre Grão-Pará, no Sul de SC, e Urubici, na região serrana.

Com informações da Secretaria de Estado da Infraestrutura