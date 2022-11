Já comeu ovo de galinha-da-Angola? Saiba as vantagens do consumo

O ovo é um superalimento muito consumido atualmente. É reconhecido pelo seu valor nutricional, sendo classificado como uma proteína completa, ou seja, que contém todos os aminoácidos, além das vitaminas A, D, E e do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E por ser assim tão saudável e popular, existe uma imensa variedade de ovos a venda nos mercados, feiras e hortifrútis: ovo caipira, ovo de granja branco, vermelho, orgânicos, de codorna e também, de galinha da angola.

Mas afinal, há alguma diferença nutricional nos ovos de galinha em comparação com os ovos de galinha-da-angola? Saiba quais as principais peculiaridades dos ovos de galinha-da-angola e porque você pode consumir sem medo de ser feliz!

Características

Os ovos da galinha da angola têm o gosto bem parecido com os ovos que estamos acostumados a consumir. A coloração da casca dos ovos das galinhas, em geral, pode ser branca, marrom, vermelha e até mesmo em tons de azul, e está relacionada com a raça da galinha. As galinhas-da-angola, por sua vez, costumam botar ovos com casca marrom ou avermelhada, que, em geral, se mostra mais dura e resistente.

Em termos nutricionais, os ovos tanto da galinha comum, quanto da galinha-da-angola, são muito parecidos. Alguns especialistas, inclusive, afirmam que o valor nutricional presente nos ovos costuma não ser alterado. O que muda acaba sendo, em sua maioria, o tamanho dos ovos produzidos, bem como, sua diferença na coloração.

O ovo de galinha-da-angola, como os ovos das demais aves, apresentam uma grande quantidade de proteínas em sua composição, fazendo com que sejam considerados muito saudáveis. Desse modo, consumir o alimento proporciona benefícios diretos para o organismo, já que um ovo apresenta, em média, oito gramas de compostos proteicos, que, entre outros benefícios, promove a melhora da concentração, contribui para aumentar a massa muscular, auxilia na perda de peso, melhora o sistema imunológico e ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom.