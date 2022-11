Mel catarinense conquista o mercado internacional

Nos anos pares, como 2022, os apicultores de Santa Catarina têm um tipo diferente de mel para colher: o de Melato de Bracatinga. Típico da região do Planalto Sul do Brasil, a maior parte de sua produção é em Santa Catarina. O mel de melato é produzido pelas abelhas africanizadas (Apis mellifera) a partir da coleta de secreções de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos que se encontram sobre estas plantas.

Diferente do mel tradicional, em que as abelhas recursos das flores, esta variedade é feita a partir do melato, que é a excreção de um inseto fitófago da subordem Sternorrhyncha (Hemiptera) chamado cochonilha, que infesta as árvores de bracatinga, normalmente entre os meses de janeiro e junho. A produção ocorre a cada dois anos, período que corresponde ao ciclo de vida da cochonilha, o que o torna também um produto mais escasso no mercado, que respeita os processos naturais.

Ajnda assim, o Mel de Melato de Bracatinga é um dos principais méis produzidos no Estado e tem ótima aceitação, inclusive no mercado externo. O produto tem selo de Indicação Geográfica, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Isto significa o reconhecimento de que a região (uma área de 58.987,1 Km² e abrange 107 municípios de Santa Catarina, 12 do Paraná e 15 do Rio Grande do Sul) apresenta condições peculiares quanto ao tipo de solo, vegetação e clima para a produção melífera.



Por isso, apenas o produto oriundo desta área pode usar a marca Mel de Melato de Bracatinga do Planalto Sul Brasileiro. É classificado como de característica única, não cristaliza e é de cor escura. Possui uma acidez mais elevada, menos glicose e é rico em minerais, como o potássio e o magnésio, o que o diferencia do mel floral.

Para o consumo humano, além de excelente qualidade nutricional é rico em ácidos com propriedades de ação anti-inflamatória e antioxidante. Parte da produção da região é exportada. O sabor marcante encantou o mercado europeu nos anos 2000, principalmente o alemão.

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) é o órgão oficial responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE) em Santa Catarina, e também pela Defesa Sanitária das Abelhas, controlando doenças e problemas de mortalidade, bem como emitindo a Guia de Trânsito Animal (GTA) para a movimentação destas.



Portanto, é importante que os apicultores cadastrem os apiários e mantenham as informações atualizadas. O cadastro e a GTA são indispensáveis para manter a rastreabilidade e a sanidade apícola, proporcionando credibilidade ao produto e confiança do consumidor.



O mel, , por ser um produto de origem animal, também necessita de um selo de inspeção, que pode ser municipal, estadual ou federal. A Cidasc concede os registros no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI/POA) e também o Selo Arte, para produtos com características artesanais. Os dois últimos, SISBI e Selo Arte, permitem a comercialização do produto em todo território nacional, ampliando as possibilidades de negócio para as agroindústrias catarinenses.

Mel de Melato de Bracatinga: um presente da natureza em anos pares

Este tipo de mel é produzido na casca da bracatinga (Mimosa scabrella), espécie nativa. Nos anos pares, a casca desta árvore é atacada pela cochonilha, um inseto que suga a seiva das árvores e expele o melato que atrai as abelhas. Isto resulta num tipo específico de mel, de coloração mais escura, levemente menos adocicado, sendo o grande diferencial em relação ao mel silvestre.

Por Assessoria de imprensa da Cidasc