Aumento repentino de casos de COVID preocupa saúde em São Joaquim

Alerta!

Casos positivos de Covid-19 voltaram a crescer na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. Dados da Secretaria de Saúde apontam que, nos últimos dias, a procura pelos centros de triagem tem sido até superior a 300% em relação aos dias normais das últimas semanas.

Tal aumento fez a Secretaria de Saúde estabelecer um novo horário de atendimento durante a segundas-feira, desta última semana, abrindo a partir das 7h da manhã para atender o fluxo de pessoas a procura de atendimentos e testes rápidos.

“Anteriormente, atendíamos de 20 a 30 pessoas por dia e com cerca de 03 a 04 positivos diariamente e havia dias que não se registrava nenhum paciente positivado. Estávamos em processo de encerramento das atividades da triagem pós-pandemia, São Joaquim é uma das poucas cidades que mantém um centro de triagem ainda aberto. Mas de repente tudo voltou, estamos tendo até 120 atendimentos diários, tem dia que temos de 20 a 25 positivos por dia.” Relatou Luciana Costa, uma das enfermeiras coordenadoras do centro de triagem de São Joaquim.

É importante avaliar que, por conta da vacina, não existe mais a gravidade nos pacientes que estão positivando. Graças a vacina os sintomas agora tem sido leves e moderados, nada comparado aos sintomas graves que haviam antes da vacina, com elevados números de mortes e internações. A Vacina tem realmente surtido efeito, de forma muita clara e precisa para a diminuição desses sintomas do COVID-19.

Possíveis Causas

Para os infectologistas e pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o aumento de casos positivos de coronavírus nas últimas semanas pode ser relacionado à flexibilização total das medidas protetivas, ao período sazonal de transmissão dos vírus respiratórios e à baixa adesão à terceira dose, em adultos, e quarta dose, em idosos.

Outra explicação de especialista é que o aumento repentino de casos de Covid-19 está relacionado às mudanças na temperatura após a intensa onda de frio que predominou nas últimas semanas, pois as pessoas se acumulam mais dentro de ambientes fechados, e isso se reflete nas doenças respiratórias. Esse aumento repentino de casos pode estar relacionado com o clima, com a sazonalidade e as mudanças da temperatura.

Subvariante BQ.1

Em circulação no país, a nova subvariante da ômicron da Covid, a BQ.1, possui sintomas semelhantes às variantes anteriores, e não é de maior gravidade. De qualquer forma, a recomendação do Ministério da Saúde é completar o esquema de vacinas – que protegem contra essa nova subvariante.

Além disso, é altamente recomendado que as pessoas voltem a usar máscaras, usar álcool em gel e evitar aglomerações em lugares fechados, assim como fazer as doses de reforços da vacina.