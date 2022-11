Seleção Brasileira encerra preparação para estreia na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira encerrou nesta quarta-feira, 23, a preparação para a estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. No Grand Hamad Stadium, o time fez o último treinamento antes da partida contra a Sérvia, jogo marcado para esta quinta-feira, 24, no Lusail Stadium. O confronto marca o primeiro jogo do Brasil na busca pelo sonho do hexacampeonato.

Antes da atividade no Grand Hamad Stadium, o zagueiro Thiago Silva e o técnico Tite participaram de entrevista coletiva no Centro de Mídia da FIFA em Doha. O defensor foi o escolhido para ser o capitão brasileiro neste primeiro jogo da Copa do Mundo.



Aos 38 anos de idade, Thiago Silva se prepara para o seu quarto Mundial. É o segundo jogador mais experiente do elenco, atrás apenas de Dani Alves, que disputará a sua terceira Copa do Mundo.

A estreia brasileira na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 será nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha. O Brasil está no grupo G, que ainda conta com Suíça e Camarões que se enfrentam também nesta quinta-feira, 24, às 7h (horário de Brasília).