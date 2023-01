Clube Bonjardinense traz de volta o melhor Carnaval da Serra Catarinense

Após praticamente 03 anos sem o evento, devido à pandemia, o Clube Bonjardinense traz de volta o “Grito de Carnaval em Bom Jardim da Serra” marcado para os dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, promovido pelo Clube Bonjardinense. Uma celebração divertida e animada que marca o início do carnaval na cidade. O evento é conhecido por ser realizado com uma semana de antecedência da data tradicional e também por suas músicas ao vivo, grandes bandas, decoração, coreografia, desfiles de fantasias e muita mais.

A festa começa cedo a partir das 22h e a animação ficará por conta da Dj Helena War, que está chegando para o nosso Grito de Carnaval e promete “fogo no parquinho”. Ela que já tocou no Universipraia, em fevereiro vem animar em Bom Jardim.

No Clube Bonjardinense a animação do Grito de Carnaval, contará com a Banda Veredas de Tubarão, com repertório variado e eclético para abrilhantar a noite e com a coroação das majestades a Rainha Pâmella Cardoso Neves Barth e o Rei Momo Diego Barth e a Rainha do Clube Bonjardinese Rosmari Ribeiro de Lima e com o Desfile de Blocos e fantasias.

Além dos desfiles de fantasias dos blocos que é um dos destaques do evento, com com adultos e crianças vestindo trajes coloridos e criativos, desfilando pela clube para a alegria da multidão.

O Clube Bonjardinese está APAExonado por esta causa

Além da diversão, o Grito de Carnaval em Bom Jardim da Serra também tem um propósito solidário, com a arrecadação de 5% do valor líquido será destinado para ajudar a APAE. O Clube Bonjardinense, responsável pela organização do evento, trabalha com muito empenho para garantir que o Grito de Carnaval seja um sucesso e contribua para a comunidade.

Em resumo, o Grito de Carnaval em Bom Jardim da Serra é um evento divertido e animado que marca o início do carnaval na cidade, com desfiles de fantasias, música ao vivo e muita dança, além disso, tem um caráter solidário, ajudando instituições de caridade locais.

Pontos de vendas de ingressos em lojas física pagamento no dinheiro ou pix:

. Posto Ipirella Ipiranga

. Lanchonete do JEB

. Sindicato Rural de Bom Jardim da Serra

. Hotel Morada dos Pinheiros

Loja online pagamento no pix, crédito e débito

topedindoingressos.com.br/e/carnaval-do-clube-bonjardinense

Venha para o Melhor Carnaval da Serra Catarinense!