Saúde abre inscrições para atuação de voluntários em território Yanomami

O Ministério da Saúde disponibilizou um link de cadastro para a inscrição de novos voluntários que queiram apoiar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). A medida tem como foco os serviços direcionados ao território indígena Yanomami, em Roraima.

Na sexta-feira (20), o Governo Federal decretou Emergência em Saúde Pública na região, atingida pela desassistência sanitária da população que vive no local.

Para se inscrever, é necessário que o voluntário informe o nome completo e a sua área de formação. O cadastro é permanente. Desse modo, convocações podem ser feitas em missões futuras. O formulário de inscrição pode ser acessado por este link.

Os convocados, por sua vez, vão prestar atendimento aos pacientes na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami e assistência no hospital de campanha do Exército. A equipe do local, composta por profissionais da saúde, estarão atuando de acordo com suas especialidades.