Tempestade vira embarcação, mata três pessoas e deixa duas desaparecidas no RS

Uma embarcação que levava oito pessoas virou no Rio Uruguai no fim da tarde de sábado (21), nas imediações de Alecrim, no Rio Grande do Sul. Três pessoas morreram, duas estão desaparecidas e três foram resgatadas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que atende a ocorrência no município vizinho, as vítimas são Sinara Bogler Kuhn, 47 anos, Noeli Ceconi da Silva, 39, e Davi Pimentel, 7.

Até o início da noite deste domingo (22), equipes de resgate seguiam buscando por Jorginho Valdemir Machado, 44, e Siderlei Pimentel, 41.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), o barco fazia fazia a travessia entre Argentina e Brasil, quando foi atingido por uma tempestade, por volta das 17h30. O acidente aconteceu na localidade de Lajeado Traíra.

O resgate das três sobreviventes, duas meninas de 5 e 8 anos e uma mulher de 40, foi feito por moradores ribeirinhos, que também providenciaram a retirada dos corpos das vítimas do rio. Na sequência, ainda no sábado, bombeiros chegaram ao local deram início às buscas pelos desparecidos.

O trabalho é feito por equipes de Santa Rosa, Santo Ângelo, Giruá e Santa Maria, que contam com apoio da Brigada Militar (BM). Há helicóptero e mergulhadores na região. Ao longo da madrugada, sete bombeiros em dois barcos percorreram o rio e suas encostas tentando identificar algum sinal que levasse à dupla, mas nada foi encontrado.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, o barco onde as oito pessoas estavam era de madeira e movido a remo. A embarcação foi localizada a cerca de 500 metros do local do acidente.