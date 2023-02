Ministério da Saúde: 108 mil brasileiros são HIV positivo e não sabem

O Ministério da Saúde iniciou nesta sexta-feira (17/2) uma campanha nos meios de comunicação sobre a importância da prevenção da transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o carnaval, chamando a atenção para a grande quantidade de pessoas que ainda não têm o diagnóstico da doença. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, 108 mil pessoas no Brasil têm HIV positivo e não sabem. “Isso é muito grave”, disse.

O anúncio da campanha publicitária, primeira realizada pelo Ministério da Saúde na nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi feito ontem. “Essas pessoas são jovens, elas estão no carnaval. O primeiro passo para a prevenção é termos o diagnóstico. Precisamos que nossos jovens saibam da preocupação e dificuldade do tratamento”, reforçou a secretária.