Saúde alerta para importância da atualização do cadastro do Cartão SUS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está fazendo um alerta aos pacientes do Estado que aguardam por procedimentos cirúrgicos eletivos para que atualizem seus dados de contato nos sistemas de saúde. O Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão SUS, é o documento de identificação dos usuários do Sistema Único. É através dos dados contidos nele que é feito o contato com o paciente para a realização de exames, consultas e cirurgias. Por isso, é imprescindível que o cadastro esteja sempre atualizado.

O usuário pode conferir se seus dados estão corretos acessando a sua conta gov.br ou diretamente na Unidade Básica de Saúde (UBS). Caso perceba que há informações desatualizadas, como telefone de contato e endereço, deverá se dirigir à UBS mais próxima de sua residência para que as informações sejam atualizadas.

“Muitos pacientes não são localizados em função da troca, em especial, do número de telefone, o que dificulta o contato das equipes de saúde. Por isso realizamos esse alerta, atualize seus dados para que quando você for chamado, as equipes de saúde possam lhe localizar”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Desde de 6 de fevereiro, o governo do Estado está realizando uma força tarefa para a realização das cirurgias eletivas. O contato para o chamamento dos pacientes é realizado, principalmente, via ligação telefônica, neste sentido é fundamental que as informações cadastrais estejam corretas.

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde