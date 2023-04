Alerta para prevenção contra a raiva é emitido em Santa Catarina

Vacinar anualmente cães e gatos é a melhor forma de prevenir a raiva, doença que pode acometer todas as espécies de mamíferos, inclusive seres humanos. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive) destaca que o estado é área controlada para raiva no ciclo urbano e que o vírus da doença é transmitido pela saliva de animais infectados, geralmente através de mordidas e arranhões.

A transmissão da raiva acontece após o contato com a pele lesionada, quando o vírus entra no corpo e chega ao cérebro, causando inchaço ou inflamação. A raiva é uma doença altamente letal. “Por isso, é importante não se aproximar, tocar ou mexer em animais que você não conhece, ainda mais quando estiverem se alimentando ou dormindo. As pessoas não devem tocar, nem manusear os morcegos, por exemplo, que também podem transmitir a doença”, alerta a médica veterinária.

Em caso de incidentes com animais, como mordidas, é fundamental lavar o ferimento com água e sabão. “Depois é preciso procurar uma Unidade de Saúde o mais rápido possível. Os profissionais vão avaliar o ferimento e indicar o tratamento adequado”, explica Alexandra. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza vacina e soro antirrábico para tratamento da doença.

Além disso, a população deve ficar atenta ao comportamento estranho dos animais. “Qualquer alteração de comportamento como inquietação, aumento de agressividade, paralisias dos membros e fotofobia (medo da luz) deve ser observada e comunicada para a Secretaria Municipal de Saúde”, alerta.

A Dive reforça que em caso de acidente, o animal deve ficar em observação por 10 dias, isolado de outros animais e com água e comida disponíveis. Caso morra ou desapareça, também é preciso comunicar à Unidade de Saúde.

Cenário em SC

Em Santa Catarina, a Dive confirmou em maio de 2019, um óbito de uma paciente de 58 anos, residente no município de Gravatal, por conta da doença. Ela foi mordida por um gato infectado. O caso foi confirmado após 38 anos sem registro da doença no Estado.

Já os últimos casos de raiva em animais domésticos em SC foram registrados: