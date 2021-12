Réveillon 2022: Florianópolis cancela show com queima de fogos

Informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira. Segundo o prefeito Gean Loureiro (DEM), não há condições de realizar controle sanitário.

A Prefeitura de Florianópolis anunciou nesta segunda-feira (20) que não terá programação com queima de fogos no réveillon 2022. Segundo o prefeito da Capital, Gean Loureiro (DEM), a decisão leva em conta o surgimento da nova variante ômicron. Também não há condições de realizar o controle sanitário contra a Covid-19 no evento.

De acordo com Loureiro, o cancelamento não trará prejuízo para a prefeitura, já que nenhum contrato havia sido firmado para o evento. Os recursos, no valor de R$ 2,5 milhões, serão destinados aos programas de empreendedorismo na cidade.

A decisão do cancelamento ocorreu durante uma reunião com membros das secretarias de Turismo, Saúde, Cultura e Segurança Pública.

Uma avaliação com as agências de turismo, segundo o prefeito, mensurou que o cancelamento não impacta no setor, já que os hotéis estão com reservas esgotadas.

Em reunião, prefeitura de Florianópolis decide não realizar show de fogos no Ano Novo — Foto: Ana Vaz/Divulgação

De acordo com a prefeitura, o cancelamento envolve apenas as apresentações que estavam previstas pela administração pública. As festas particulares, no entanto, devem respeitar o protocolo do Evento Seguro (leia abaixo), com a cobrança de passaporte da vacinação para eventos com mais de 500 pessoas.

As comemorações do Ano Novo também foram canceladas pela gestão municipal em 2021 por conta da pandemia. Na última virada com a tradicional programação, em 2020, houve a queima de fogos na ponte Hercílio Luz e shows musicais em duas estruturas.

