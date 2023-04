Novas vacinas contra dengue estão chegando ao país

A dengue é uma doença endêmica que superou 1,4 milhão de casos notificados no Brasil só em 2022 — um número que provavelmente é ainda maior.

Até já existe vacina para a infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti no mercado, mas ela só é indicada a pessoas que já contraíram a enfermidade e não foi incorporada à rede pública.

A história pode mudar com a liberação de um novo produto, o QDenga, da farmacêutica Takeda. Ele cobre os quatro tipos de vírus da dengue circulantes e não tem a limitação do imunizante anterior — a perspectiva é que chegue ao braço dos brasileiros no segundo semestre de 2023.

E outra opção já está no horizonte: a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan (SP), que também visa à proteção contra os quatro subtipos virais e demonstrou bons resultados nas pesquisas até agora. A expectativa é que os estudos com ela sejam finalizados em 2024.

