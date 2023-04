SC tem salto de 16% em casos de Covid-19 em um mês e Fiocruz aponta ‘aumento expressivo’

Santa Catarina voltou a ver o número de casos de Covid-19 subindo. De acordo com dados da SES/SC (Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina), do dia 8 de março ao dia 7 de abril, 372 catarinenses foram infectados com a doença. Os números eram de 2.322 casos ativos no dia 8 de março contra 2.694 nesta sexta-feira (7). O aumento foi de 16%.

No último Boletim Infogripe, divulgado na terça-feira (4), a FioCruz (Fundação Oswaldo Cruz) aponta um “aumento expressivo” dos casos de Covid-19 em Santa Catarina. O boletim leva em conta ainda os dados de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que inclui as infecções por vírus da gripe.

Conforme o estudo, o Estado está ao lado de outros nove na mesma situação. São eles: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A FioCruz aponta ainda que nos estados de Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe e Tocantins, o aumento é de vírus respiratórios e está concentrado principalmente em crianças.

Diante do cenário do aumento em crianças, o pesquisador e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, recomenda que, se a criança estiver com sinal de infecção respiratória, o ideal é não levá-la para a escola ou creche.

“Assim, podemos tentar frear a disseminação de vírus respiratórios em crianças”. Gomes destaca ainda que, até hoje, o país registra um percentual muito grande de crianças que não foram vacinadas contra a Covid-19.

De acordo com a fundação, nos adultos, a preocupação continua sendo o crescimento de internações por Covid-19, com risco muito maior para aqueles que estão em atraso com a vacinação ou que sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a doença.

Conforme os dados da SES, há quatro pessoas internadas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com Covid-19 em Santa Catarina neste sábado (8).

Capitais

Entre as capitais brasileiras, 17 têm sinal de crescimento de SRAG: Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Florianópolis é a única capital da região Sul que não apresenta crescimento.

Nas últimas quatro semanas no país, 46,2% das infecções por SRAG foram causadas por Covid-19. Já entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus foi de 4,6% para influenza A; 3,6% para influenza B; 6,1%, além de 82,7% para Covid-19.