Saúde faz acordo com Portugal para se preparar para pandemias

A ministra Nísia Trindade (Saúde) anunciou neste sábado (22.abr.2023) a assinatura de uma carta de 7 pontos de cooperação entre os Ministérios da Saúde do Brasil e de Portugal. Ela destacou a preparação dos países para futuras epidemias e emergências de saúde, com autonomia na produção de vacinas e medicamentos. “Nesses 7 pontos, eu destaco a preparação para futuras epidemias e emergências em saúde. Tanto o Brasil quanto Portugal compartilham uma visão comum. E nessa visão está a resiliência dos sistemas de saúde, que precisam ser fortalecidos para enfrentar esse tipo de adversidade.

A ministra é uma das integrantes da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem a Portugal. Espera-se que o governo assine 13 acordos no país. Na 3ª feira (22.abr), o grupo parte para a Espanha.

Nísia também disse que a carta tem outros pontos centrais de cooperação. “Considerar os determinantes sociais, ambientais da saúde, numa perspectiva que precisará envolver várias áreas além da saúde, [como] a agricultura, o meio ambiente, a ciência e tecnologia”, explicou.

Por fim, citou que foi discutida a necessidade do fortalecimento dos sistemas universais de saúde, com o compartilhamento de experiências. E anunciou que está sendo combinada uma visita do ministro da Saúde de Portugal, Manuel Pizarro, a Brasília.

O intercâmbio de profissionais de saúde, uma demanda de médicos e enfermeiros brasileiros que querem atuar em território português, não está entre os pontos da carta. Hoje, eles enfrentam um longo caminho para validar o registro.

Outra cobrança comum da comunidade brasileira em Portugal é assegurar a inscrição no sistema de saúde português. Por lei, todos têm direito a atendimento médico, mas há muitas reclamações sobre como a inscrição funciona na prática e as dificuldades encontradas.

