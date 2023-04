Mais Médicos: SC tem 224 vagas reservadas com salário de R$ 12 mil; confira mais

Santa Catarina tem 224 vagas reservadas no Mais Médicos, conforme o edital publicado nesta semana no Diário Oficial da União. O documento prevê que os médicos enviados ao estado atuem em 114 municípios.

Cada cidade do estado vai contar com pelo menos um médico do programa. Porém, 15 cidades terão, no mínimo, quatro médicos do programa. Itajaí é o município com mais postos e lidera a lista com 13 vagas. Na sequência das cidades com mais vagas no estado aparecem Brusque (nove), Blumenau e Palhoça (oito), Içara (sete) e Braço do Norte, Chapecó, Florianópolis e Mafra (cinco).

O Mais Médicos prevê a abertura de 15 mil novas vagas até o fim deste ano. A meta é chegar a 28 mil profissionais em todo o país, levando-se em conta os contratos ainda ativos, com presença principalmente em áreas de extrema pobreza. As bolsas são de cerca de R$ 12,8 mil, acrescidas de ajuda de custo de moradia.