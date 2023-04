Planos de saúde esperam dados da ANS e estudam reajuste

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve divulgar nesta segunda-feira (24) a atualização dos dados econômico-financeiros do mercado de planos de saúde no quarto trimestre de 2022. O setor aguarda os números com atenção porque o fechamento do ano fornece insumos para o cálculo do reajuste dos planos individuais e familiares.

Na última rodada, o reajuste anual bateu em 15,5%. Foi o maior aumento desde 2000, quando entrou em vigor o modelo atual. O setor atravessa um momento de alerta com altos níveis de sinistralidade impulsionados por fatores como a pressão dos procedimentos eletivos postergados pela pandemia, pela dengue e as gripes, além da inflação médica.