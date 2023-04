Acidente com carro de saúde de Santa Catarina deixa uma pessoa morta em Cascavel

Um capotamento no início da manhã desta segunda-feira (24) em Cascavel, no oeste do estado, matou o motorista Márcio Barbieri, de 41 anos, e deixou outro homem ferido, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a polícia, o carro envolvido no acidente é do município de Descanso (SC). A prefeitura lamentou a morte de Márcio, que era servidor municipal, e decretou luto oficial de três dias no município.

Conforme a polícia, o veículo em que os homens estavam caiu em uma caneleta e, em seguida, se chocou contra uma galeria de água pluvial. A batida foi na altura do KM 597, na região do aeroporto de Cascavel.

O motorista, um homem de 41 anos, morreu no local. Além dele, um passageiro de 74 anos teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Realeza.

As causas do acidente serão investigadas, mas inicialmente a polícia acredita que o motorista tenha cochilado no volante.

Vítima transportava paciente para Hospital do Câncer

Em nota, a prefeitura informou que Márcio Barbieri transportava um paciente ao Hospital do Câncer de Cascavel para tratamento. O servidor atuava como motorista na saúde municipal desde o início de 2023.

“O prefeito Sadi Bonamigo, o secretário de Saúde Cleber Rech e familiares estão a caminho de Cascavel para o reconhecimento do corpo e posterior liberação. O município já está providenciando os trâmites legais para o translado do corpo para o município de Descanso […] Márcio sempre será lembrado por sua alegria, sua disposição em ajudar e pela sua dedicação ao seu trabalho e à sua família.”, destacou a nota.