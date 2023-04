Mulher pula de carro em movimento após perseguição entre veículos na Serra Catarinense

carro Renault Logan estava perseguindo e batendo, propositalmente, na traseira do veículo Uno. Instantes após o início da perseguição, a jovem teria pulado do veículo Uno em movimento.

Cerca de 200 metros após a queda da mulher, os dois veículos pararam no meio da via e o condutor do carro Uno fugiu do local. O motorista do outro veículo chegou a tentar o alcançar, mas, sem êxito, retornou ao veículo e a jovem, que havia pulado do outro carro, embarcou no Renault Logan. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Vídeo mostra perseguição entre veículos na noite desta sexta-feira (28), no bairro Santa Helena, em Lages.



Com informações: SCC10