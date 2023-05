Ambulatório de oncologia do Hospital Tereza Ramos é destaque no atendimento

Em funcionamento desde o dia 27 de março, o novo Ambulatório de Cirurgias Eletivas do Hospital e Maternidade Tereza Ramos, de Lages, vem apresentando resultados positivos no atendimento aos pacientes da região serrana. Entre os dias 3 e 25 de abril foram 223 consultas realizadas.

O serviço tem por objetivo ampliar o número de procedimentos eletivos, contribuindo para a redução das filas cirúrgicas na Serra Catarinense. Das consultas realizadas no período, 132 pacientes realizaram o seu primeiro atendimento e 91 passaram por retorno.

“O aumento e a melhoria da estrutura para o atendimento já estão dando o resultado esperado pela população. Mais pessoas sendo atendidas em menos tempo. É pra isso que o governo investe em saúde”, avaliou o governador Jorginho Mello.

As especialidades atendidas foram consulta em buco maxilo, cabeça e pescoço, geral, cirurgia plástica não estética, urologia e vascular. Já estão agendadas a realização de 103 cirurgias no período entre 25 de abril e 3 de julho, das diversas especialidades.

Com relação às cirurgias eletivas os dados também são positivos. Em 2022 foram realizados uma média de 130 procedimentos, média essa que ampliou para 200 em 2023.

O serviço está funcionando no Bloco 1 do hospital desde o dia 27 de março, em espaço reformado e preparado para isso. O local proporciona aos pacientes e acompanhantes o acolhimento e as orientações necessárias durante o processo de consultas, realização de exames e marcação de cirurgia

Por Secom