DIVE esclarece sobre boletim com dois casos de dengue na Serra Catarinense

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC) divulgou, no informe epidemiológico mais recente compartilhado nesta quarta-feira (30), dois casos de dengue na região da Serra Catarinense, sendo um em Lages e outro em Urubici.

O boletim analisou o período entre 1 de janeiro e 28 de agosto de 2023, durante o qual foram notificados 228.058 casos suspeitos de dengue em Santa Catarina. Desse total, 108.870 casos foram confirmados, enquanto 80.671 foram descartados, 33.599 permanecem inconclusivos e 4.918 casos ainda estão sendo investigados como suspeitos.

No caso da cidade polo da região serrana, Lages, a Secretaria Municipal de Saúde informou que existem pacientes em tratamento no município, mas que não necessariamente adquiriram a doença em Lages. A Secretaria esclareceu que, até o momento, não há registros de pacientes no município que tenham contraído a dengue localmente. A possibilidade é que essas pessoas tenham sido infectadas em outros municípios e posteriormente diagnosticadas em Lages.

DIVE comunicou que o caso foi notificado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação Nacional (Sinan) como uma possível infecção local na cidade. No entanto, a diretoria não exclui a possibilidade de um erro de digitação no sistema, considerando que os relatórios semanais apresentam informações parciais e sujeitas a modificações, uma vez que os dados são inseridos pelas Secretarias Municipais de Saúde, podendo variar de uma semana para outra.

Em relação a Urubici, a Vigilância Epidemiológica da cidade informou que um residente local foi diagnosticado com dengue, mas o contágio ocorreu há dois meses em outra cidade e o tratamento não foi realizado em Urubici. A vigilância explicou que, apesar disso, como se tratava de um urubiciense, o caso foi registrado como tendo origem em Urubici. Ainda segundo a vigilância municipal, o paciente passa bem e não sofreu complicações.