Campanha Nacional de Multivacinação para menores de 15 anos é reiniciada em SC

Todos os imunizantes previstos no calendário estarão disponíveis ao público nos pontos de vacinação dos municípios

Com o objetivo de retomar as elevadas coberturas vacinais no estado, em conjunto com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado de Santa Catarina realiza a Campanha de Multivacinação neste sábado (14). Diversas cidades farão ações alusivas ao movimento.

O objetivo da campanha é realizar a busca ativa de todos os indivíduos menores de 15 anos que, por quaisquer motivos, não têm o registro de doses administradas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. O Dia “D” será no próximo sábado (21), quando os postos de saúde ficam abertos para a vacinação de crianças e adolescentes.