Policia Militar Rodoviária inicia Operação Finados 2023 nas SCs

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), apor meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), inicia às 19h desta quarta-feira, 1º de novembro, a Operação Finados 2023 nas rodovias estaduais de Santa Catarina. As ações específicas vão até as 7h da próxima segunda-feira, 6.

Nesta operação estarão envolvidos os 25 postos rodoviários do CPMRv, onde os policiais militares adotarão como prioridade uma política de conscientização dos usuários, no sentido de prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações. São reforçadas as seguintes recomendações: não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, utilizar o cinto de segurança e dispositivos de retenção adequados, respeitar os limites de velocidade, só ultrapassar com segurança, não utilizar celular ao volante, bem como as demais regras gerais de circulação e conduta no trânsito.

Aliado ao aspecto da conscientização, o CPMRv exercerá também uma fiscalização rigorosa nas rodovias, usando os equipamentos como medidores de velocidade do tipo portátil (radares) e os etilômetros (bafômetros). Ainda, serão realizadas barreiras policiais visando principalmente o combate ao porte ilegal de armas, contrabando e descaminho, tráfico de drogas e localização de foragidos da justiça.

Na mesma operação realizada em 2021, foram registrados 73 sinistros, sendo 35 com vítimas e 36 sem vítimas, envolvendo 126 veículos. Os acidentes causaram ferimentos em 52 pessoas e duas perderam a vida. No ano de 2022 não houve feriado prolongado.

A PMRv alerta a todos os condutores para que, antes de viajar, verifique as condições do seu veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema iluminação e pneus; e também para que regularize os documentos de porte obrigatório, evitando desta forma transtornos durante o passeio.

Marcelo Passamai – Assessoria de Comunicação Social – Centro de Comunicação Social – PMSC –